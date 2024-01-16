Лазукина (Лазукина) Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазукина (Лазукина) Дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1992

Пол

Женский

Отец

До 1970 г.р.

Мать

До 1964 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1992

Отец: Лазукин Леонид

Мать: Лазукина (Хиссаметдинова) Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердюков Сын

Рождение ребёнка
До 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сердюков Сын

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