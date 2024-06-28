Царенко Вячеслав
Место рождения
Дата рождения05.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1957
Отец: Царенко Юрий
Мать: Царенко Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1979
Сын: Царенко Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Царенко (Яровая) Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1989
Дочь: Царенко Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Царенко (Яровая) Светлана Андреевна