Царенко Вячеслав 05.06.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦаренко Вячеслав

Царенко Вячеслав

avatar

Место рождения

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

Дата рождения

05.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1957

Отец: Царенко Юрий

Мать: Царенко Катерина

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царенко (Яровая) Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
13.05.1979

Сын: Царенко Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Царенко (Яровая) Светлана Андреевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
31.10.1989

Дочь: Царенко Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Царенко (Яровая) Светлана Андреевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.