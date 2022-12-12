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Матрена Стефановна

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Место рождения

Средние Девлизери, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Стефан Иванович

Мать: не указана

Средние Девлизери, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1834

Муж: Феодот Николаевич

Средние Девлизери, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лукия Феодотовна

Отец ребёнка: Феодот Николаевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1845

Сын: Павел Феодотович

Отец ребёнка: Феодот Николаевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лука Феодотович

Отец ребёнка: Феодот Николаевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор Феодотович

Отец ребёнка: Феодот Николаевич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Феодотовна

Отец ребёнка: Феодот Николаевич

деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно
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