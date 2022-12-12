Матрена Стефановна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Стефан Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1834
Муж: Феодот Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лукия Феодотовна
Отец ребёнка: Феодот Николаевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павел Феодотович
Отец ребёнка: Феодот Николаевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лука Феодотович
Отец ребёнка: Феодот Николаевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федор Феодотович
Отец ребёнка: Феодот Николаевич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Феодотовна
Отец ребёнка: Феодот Николаевич
деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно