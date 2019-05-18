Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу
Место рождения
Дата рождения10.07.1942
Дата смерти18.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1942
Бракосочетание
27.08.1967
Рождение ребёнка
12.08.1968
Дочь: Чолах Лейля Сеитхалил къызы
Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы
Рождение ребёнка
01.04.1970
Сын: Чолах Эмирсали Сеитхалил огълу
Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы
Рождение ребёнка
05.06.1972
Сын: Чолах Ахтем Сеитхалил огълу
Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы
Рождение ребёнка
16.04.1976
Дочь: Чолах Ульвие Сеитхалил къызы
Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы
Рождение ребёнка
13.02.1983
Дочь: Чолах Эльвина Сеитхалил къызы
Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы
Смерть
18.05.2019