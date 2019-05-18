Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолах Сеитхалил Эмирсали огълу

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Место рождения

Малый Маяк, Алушта, Республика Крым

Дата рождения

10.07.1942

Дата смерти

18.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1942

Отец: Чолах Эмирсали Сейдали огълу

Мать: Сеферова Эсма Мемет къызы

Малый Маяк, Алушта, Республика Крым
Бракосочетание
27.08.1967

Жена: Чветка Нурие Сервер къызы

Рождение ребёнка
12.08.1968

Дочь: Чолах Лейля Сеитхалил къызы

Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы

Рождение ребёнка
01.04.1970

Сын: Чолах Эмирсали Сеитхалил огълу

Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы

Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Чолах Ахтем Сеитхалил огълу

Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы

Рождение ребёнка
16.04.1976

Дочь: Чолах Ульвие Сеитхалил къызы

Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы

Рождение ребёнка
13.02.1983

Дочь: Чолах Эльвина Сеитхалил къызы

Мать ребёнка: Чветка Нурие Сервер къызы

Смерть
18.05.2019
Малый Маяк, Алушта, Республика Крым
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