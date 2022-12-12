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Муру Абрам Захарович

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Место рождения

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.03.1883

Дата смерти

19.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1883

Отец: Muru Zacharias

Мать: Muru Anna

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Крещение
27.03.1883
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Бракосочетание
25.02.1907

Жена: Мурова Екатерина Иоановна

Рождение ребёнка
18.06.1910

Дочь: Хильма

Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Муру Тойво

Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
08.01.1916

Сын: Муров Николай Абрамович

Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
19.12.1917

Сын: Муров Виктор

Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Смерть
19.02.1936
Ухтпечлаг
Причина смерти: умер в месте заключения, причина неизвестна | Ухтпечлаг
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