Муру Абрам Захарович
Место рождения
Дата рождения20.03.1883
Дата смерти19.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1883
Отец: Muru Zacharias
Мать: Muru Anna
Löytysi / Левдузи
Крещение
27.03.1883
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Бракосочетание
25.02.1907
Рождение ребёнка
18.06.1910
Дочь: Хильма
Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
20.02.1912
Сын: Муру Тойво
Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
08.01.1916
Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна
Löytysi / Левдузи
Рождение ребёнка
19.12.1917
Сын: Муров Виктор
Мать ребёнка: Мурова Екатерина Иоановна
Löytysi / Левдузи
Смерть
19.02.1936
Ухтпечлаг
Причина смерти: умер в месте заключения, причина неизвестна | Ухтпечлаг