Стрельцова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Полиевкт Фадеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Стрельцова) Анна Полиектовна

Отец ребёнка: Стрельцов Полиевкт Фадеевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Стрельцов Никита Полиектович

Отец ребёнка: Стрельцов Полиевкт Фадеевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Стрельцов Иван Полиектович

Отец ребёнка: Стрельцов Полиевкт Фадеевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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