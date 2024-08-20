Стрельцова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Стрельцова) Анна Полиектовна
Отец ребёнка: Стрельцов Полиевкт Фадеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Стрельцов Никита Полиектович
Отец ребёнка: Стрельцов Полиевкт Фадеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Стрельцов Иван Полиектович
Отец ребёнка: Стрельцов Полиевкт Фадеевич
Смерть
Неизвестно