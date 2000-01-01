Архипова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Хлынова Арина(Ирина) Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Архипов(байков) Иван Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Михаил Кириллов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов

Смерть
Неизвестно
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