Архипова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Хлынова Арина(Ирина) Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов
Рождение ребёнка
1891
Сын: Архипов(байков) Иван Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Кириллов
Смерть
Неизвестно