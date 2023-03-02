(Схоменко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Схоменко) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Калюжный Василий Селиванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Схоменко Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич

СССР
Рождение ребёнка
1929

Сын: Схоменко Алексей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич

Рождение ребёнка
28.10.1931

Дочь: Вера Пантелеевна

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Онас Надежда Пантелеевна

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич

Смерть
1994
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