(Схоменко) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Калюжный Василий Селиванович
Рождение ребёнка
25.03.1925
Сын: Схоменко Иван Пантелеевич
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич
СССР
Рождение ребёнка
1929
Сын: Схоменко Алексей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.10.1931
Дочь: Вера Пантелеевна
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Онас Надежда Пантелеевна
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Яковлевич
Смерть
1994