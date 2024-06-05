Дорогова (Матрохина) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова (Матрохина) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Обское, Чаинский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

07.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1970

Отец: Матрохин Геннадий Георгиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Обское, Чаинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Эдуард Александрович

Рождение ребёнка
27.11.1998

Сын: Михайлов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.2010

Сын: Дорогов Данил Эдуардович

Отец ребёнка: Дорогов Эдуард Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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