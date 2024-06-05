Дорогова (Матрохина) Наталья Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1970
Отец: Матрохин Геннадий Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1998
Сын: Михайлов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.2010
Отец ребёнка: Дорогов Эдуард Александрович