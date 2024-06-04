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Иванова Мария Терентьевна

Место рождения

Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Прокопьев Терентий

Мать: не указана

Наумкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 22.07.1906

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Иванова Тимофеева Лукерия Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
04.10.1910

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
крестные- Василий Иванов(ич),запасной солдат из Шланлов, и Юлия Захарова(на),крестьянская жена из Шланлов
Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Иванова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1917

Дочь: Иванова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Демьян Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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