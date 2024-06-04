Иванова Мария Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Прокопьев Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 22.07.1906
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Иванова Тимофеева Лукерия Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
04.10.1910
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
крестные- Василий Иванов(ич),запасной солдат из Шланлов, и Юлия Захарова(на),крестьянская жена из Шланлов
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Иванова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
10.07.1917
Дочь: Иванова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Иванов Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно