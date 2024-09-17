Скулова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкулова Александра Ивановна

Скулова Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Спаское, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

03.04.1889 ст.

Дата смерти

05.05.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1889 ст.

Отец: Скулов Иван Егорович

Мать: Скулова (Маслова) Анна Дионисиевна

Спаское, Московский уезд, Московская губерния
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1393, стр. 314 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Смерть
05.05.1889 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1393, стр. 327 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ Церковь. 1 мес, от слаборождения.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.