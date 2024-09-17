Скулова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1889 ст.
Дата смерти05.05.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1889 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1393, стр. 314 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Смерть
05.05.1889 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1393, стр. 327 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ Церковь. 1 мес, от слаборождения.