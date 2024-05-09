Иерусалимов Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
28.07.1923
Дочь: Душенко Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Иерусалимова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
Смерть
1955