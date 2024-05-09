Иерусалимов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иерусалимов Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1923 г.р.
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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иерусалимова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иерусалимова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иерусалимова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1923

Дочь: Душенко Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Иерусалимова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иерусалимова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иерусалимова Мария Андреевна

Смерть
1955

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