Дудукало Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.07.2016
Дочь: Дудукало София Андреевна
Отец ребёнка: Дудукало Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
13.08.2022
Сын: Дудукало Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Дудукало Андрей Владимирович