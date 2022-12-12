Рек (Пономарева) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рек (Пономарева) Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1885 год - мещанка города Изюма Харьковской губернии.
Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Муж: Рек Петр Лаврентьевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.

Сын: Рек Георгий Петрович

Отец ребёнка: Рек Петр Лаврентьевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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