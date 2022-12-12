Рек (Пономарева) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1885 год - мещанка города Изюма Харьковской губернии.
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1886 ст.
Сын: Рек Георгий Петрович
Отец ребёнка: Рек Петр Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно