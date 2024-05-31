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Дашидоржиев Баир Батомункуевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1959

Отец: Дашидоржиев Батомунко Гомбоевич

Мать: Дашидоржиева Чимитцу Дамбаевна

Рождение ребёнка
03.07.1982

Дочь: Кукшинова Оюна Баировна

Мать ребёнка: Дашидоржиева Цыренсу Дашидоржиевна

Рождение ребёнка
23.02.1986

Дочь: Ботороева Дарима Баировна

Мать ребёнка: Дашидоржиева Цыренсу Дашидоржиевна

Рождение ребёнка
16.04.1999

Дочь: Дашидоржиева Баярма Баировна

Мать ребёнка: Дашидоржиева Цыренсу Дашидоржиевна

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