Дашидоржиев Баир Батомункуевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1959
Рождение ребёнка
03.07.1982
Дочь: Кукшинова Оюна Баировна
Мать ребёнка: Дашидоржиева Цыренсу Дашидоржиевна
Рождение ребёнка
23.02.1986
Дочь: Ботороева Дарима Баировна
Мать ребёнка: Дашидоржиева Цыренсу Дашидоржиевна
Рождение ребёнка
16.04.1999
Дочь: Дашидоржиева Баярма Баировна
Мать ребёнка: Дашидоржиева Цыренсу Дашидоржиевна