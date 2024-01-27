Романцев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Романцев Василий
Мать: Романцева Евдокия
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Валентина Васильвена
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Васильвена
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Эльвира
Мать ребёнка: Валентина Васильвена
Смерть
1990