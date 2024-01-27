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Романцев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Романцев Василий

Мать: Романцева Евдокия

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Валентина Васильвена

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Васильвена

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Эльвира

Мать ребёнка: Валентина Васильвена

Смерть
1990
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