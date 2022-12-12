Хомутникова (Дворникова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1956
Дочь: Любимова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Хомутников Анатолий Константинович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хомутников Анатолий
Смерть
Неизвестно