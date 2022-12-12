Хомутникова (Дворникова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутникова (Дворникова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1956

Дочь: Любимова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Хомутников Анатолий Константинович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутников Анатолий

Смерть
Неизвестно
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