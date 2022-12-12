Дудин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Михаил Александрович

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Место рождения

Клевнево, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

20.11.1916

Дата смерти

31.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Клевнево, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1916
Клевнево, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1942 по 1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.12.1993
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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