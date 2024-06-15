Завязкин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавязкин Александр Сергеевич

Завязкин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1971

Дата смерти

15.06.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Наталья Викторовна

Смерть
15.06.2024
Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.