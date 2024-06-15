Завязкин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1971
Дата смерти15.06.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Наталья Викторовна
Смерть
15.06.2024
Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область