Миронова (Хожалова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1930
Дата смерти20.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930
Рождение ребёнка
15.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1958
Сын: Миронов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2008