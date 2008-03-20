Миронова (Хожалова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Хожалова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1930

Дата смерти

20.03.2008

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930

Отец: Хожалов Николай Фролович

Мать: Хожалова Анна Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1958

Сын: Миронов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Миронов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Сергей Михайлович

Смерть
20.03.2008
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