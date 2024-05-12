Васалатий Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасалатий Александр

Васалатий Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васалатий Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Васалатий Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васалатий Людмила

Бракосочетание
Около 2002

Жена: Новикова (Качанова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
04.09.2003

Сын: Васалатий Сергей Александрович

Мать ребёнка: Новикова (Качанова) Елена Владимировна

Боцманово, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Развод
Около 2006

Жена: Новикова (Качанова) Елена Владимировна

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