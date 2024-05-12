Васалатий Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васалатий Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Васалатий Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васалатий Людмила
Бракосочетание
Около 2002
Рождение ребёнка
04.09.2003
Сын: Васалатий Сергей Александрович
Мать ребёнка: Новикова (Качанова) Елена Владимировна
Боцманово, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Развод
Около 2006