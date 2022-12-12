Евфимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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