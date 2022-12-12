Евфимия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно