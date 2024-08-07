Федореева Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федореева Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1902

Дата смерти

07.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Хрисанф Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Наседкина (Верхотурова) Елена Христофоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Хрисанф Евгеньевич

Смерть
07.10.1973
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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