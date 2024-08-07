Федореева Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1902
Дата смерти07.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Наседкина (Верхотурова) Елена Христофоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Хрисанф Евгеньевич
Смерть
07.10.1973
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область