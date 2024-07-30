Сердитов Корнил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердитов Корнил

Сердитов Корнил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердитова Ефимия

Мать ребёнка: Сердитова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердитова Анна

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Анна

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.