Сердитов Корнил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердитова Ефимия
Мать ребёнка: Сердитова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сердитова Анна
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сердитова Анна
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно