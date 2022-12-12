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Савинчева Мария Федоровна

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.05.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1838

Отец: Федор Акакиевич

Мать: Домна Степановна

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1863

Сын: Савинчев Яков Трофимович

Отец ребёнка: Савинчев Трофим Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинчев Федор Трофимович

Отец ребёнка: Савинчев Трофим Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинчев Трофим Андреевич

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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