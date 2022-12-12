Савинчева Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.05.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1838
Отец: Федор Акакиевич
Мать: Домна Степановна
Рождение ребёнка
21.10.1863
Отец ребёнка: Савинчев Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинчев Федор Трофимович
Отец ребёнка: Савинчев Трофим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно