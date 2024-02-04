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Токмаков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Токмаков Александр Фомич

Мать: Токмакова (Дремова) Ангелина Исав

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Токмакова (Токмакова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Токмаков Елизар Иванович

Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Токмакова (Токмакова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Константиновна

Смерть
1849

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