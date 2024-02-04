Токмаков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Токмакова (Токмакова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Токмакова (Токмакова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Токмакова Прасковья Константиновна
Смерть
1849