Рамазанов Вадим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1981
Отец: Рамазанов Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.2003
Дочь: Боброва Лидия Вадимовна
Мать ребёнка: Рамазанов Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
26.11.2004
Мать ребёнка: Рамазанов Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рамазанов Наталия Владимировна