Рамазанов Вадим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Вадим Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1981

Отец: Рамазанов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2003

Дочь: Боброва Лидия Вадимовна

Мать ребёнка: Рамазанов Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
26.11.2004

Сын: Евтишин Виктор Вадимович

Мать ребёнка: Рамазанов Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рамазанов Наталия Владимировна

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