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Лукина Николай Васильевич

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Место рождения

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.11.1907 ст.

Дата смерти

22.06.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина (Попова) Антонина Николаевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Лукина Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Лукина (Попова) Антонина Николаевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.12.1936

Сын: Лукин Рувим Николаевич

Мать ребёнка: Лукина (Попова) Антонина Николаевна

Смерть
22.06.1961
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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