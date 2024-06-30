Лукина Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1907 ст.
Дата смерти22.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1930
Мать ребёнка: Лукина (Попова) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.1936
Мать ребёнка: Лукина (Попова) Антонина Николаевна
Смерть
22.06.1961
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область