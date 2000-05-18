(Муасуэс) Алина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Муасуэс) Алина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2000

Отец: Александр

Мать: Усич Наталья

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