Черноусова (Нефедова) Агафья Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Сын: Черноусов Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Черноусов Петр Петрович
Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно