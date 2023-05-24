Черноусова (Нефедова) Агафья Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноусова (Нефедова) Агафья Давыдова

Черноусова (Нефедова) Агафья Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Петр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Сын: Черноусов Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Черноусов Петр Петрович

Стрелецкое, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.