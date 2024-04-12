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Богданов Иван Андреевич

Место рождения

Соколка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1914

Дата смерти

23.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914

Отец: Богданов Андрей

Мать: Богданова Ольга Ивановна

Соколка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1947

Сын: Богданов Николай Иванович

Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Богданов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна

Рождение ребёнка
05.07.1951

Сын: Богданов Павел Иванович

Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна

Рождение ребёнка
03.02.1956

Сын: Богданов Василий Иванович

Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна

Рождение ребёнка
03.02.1956

Сын: Богданов Александр Иванович

Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Мария Павловна

Смерть
23.10.1983
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