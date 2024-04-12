Богданов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1914
Дата смерти23.10.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1914
Отец: Богданов Андрей
Мать: Богданова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1947
Сын: Богданов Николай Иванович
Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1949
Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1951
Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1956
Сын: Богданов Василий Иванович
Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1956
Сын: Богданов Александр Иванович
Мать ребёнка: Богданова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Мария Павловна
Смерть
23.10.1983