Швайба Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШвайба Евдокия

Швайба Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швайба Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швайба Терентий

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
03.12.1923

Сын: Швайба Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Швайба Терентий

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
06.04.1927

Дочь: Писаренко (Швайба) Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Швайба Терентий

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Смерть
1931
Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область

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