Швайба Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швайба Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швайба Терентий
Рождение ребёнка
03.12.1923
Сын: Швайба Сергей Терентьевич
Отец ребёнка: Швайба Терентий
Рождение ребёнка
06.04.1927
Дочь: Писаренко (Швайба) Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Швайба Терентий
Смерть
1931