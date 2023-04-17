Овчинникова Александра Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Александра Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1959

Дочь: Телякова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Денисова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
15.09.1962

Дочь: Акинфиева Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
18.11.1964

Сын: Овчинников Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
10.01.1967

Дочь: Решенина Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
07.05.1969

Дочь: Степанищева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
07.07.1972

Дочь: Калистратова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович

Смерть
Неизвестно
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