Овчинникова Александра Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1959
Дочь: Телякова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Денисова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
15.09.1962
Дочь: Акинфиева Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
18.11.1964
Сын: Овчинников Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
10.01.1967
Дочь: Решенина Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1969
Дочь: Степанищева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
07.07.1972
Дочь: Калистратова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Степанович
Смерть
Неизвестно