Алексеев Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
приемный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Алексей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Алексеев Арсентий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
23.09.1943
Смерть
Неизвестно