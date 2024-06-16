Алексеев Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Егор Алексеевич

Алексеев Егор Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

приемный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Алексей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алексеев Арсентий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
23.09.1943
Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.