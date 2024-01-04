Коновалова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1950
Отец: Козлов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1972
Дочь: Коновалова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Константинович