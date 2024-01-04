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Коновалова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1950

Отец: Козлов Иван Яковлевич

Мать: Козлова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Владимир Константинович

Рождение ребёнка
15.12.1972

Дочь: Коновалова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Константинович

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