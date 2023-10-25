Гордей Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Кирилл Емельянов
Мать: Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Гордеева
Мать ребёнка: Матрона Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Гордеева
Мать ребёнка: Матрона Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Терентьева
Смерть
Неизвестно