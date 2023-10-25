Гордей Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордей Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кирилл Емельянов

Мать: Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Гордеева

Мать ребёнка: Матрона Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Гордеева

Мать ребёнка: Матрона Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Терентьева

Смерть
Неизвестно
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