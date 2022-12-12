Волчков Максим Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти19.06.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Трофим Николаев
Мать: Федосья Сергеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Волчкова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Волчкова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волчкова Авдотья Иванова
Смерть
19.06.1901
Причина смерти: Естественная смерть/старость