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Волчков Максим Трофимов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

19.06.1901

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Трофим Николаев

Мать: Федосья Сергеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Волчкова Авдотья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Волчков Петр Максимов

Мать ребёнка: Волчкова Авдотья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Авдотья Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.06.1901
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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