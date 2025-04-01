Зельцер Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1974
Сын: Зельцер Аркадий Евгеньевич
Мать ребёнка: Зельцер (Фильчугина) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1984
Сын: Зельцер Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Зельцер (Фильчугина) Татьяна Васильевна