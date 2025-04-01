Зельцер Евгений Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зельцер Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зельцер (Фильчугина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1974

Сын: Зельцер Аркадий Евгеньевич

Мать ребёнка: Зельцер (Фильчугина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1984

Сын: Зельцер Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Зельцер (Фильчугина) Татьяна Васильевна

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