Кучинский Михаил Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1936
Дата смерти07.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1961
Дочь: Кедо Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кучинская Надежда Тихоновна
Рождение ребёнка
19.03.1964
Сын: Кучинский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кучинская Надежда Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2008