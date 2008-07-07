Кучинский Михаил Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинский Михаил Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

07.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1961

Дочь: Кедо Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Кучинская Надежда Тихоновна

Рождение ребёнка
19.03.1964

Сын: Кучинский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кучинская Надежда Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучинская Надежда Тихоновна

Смерть
07.07.2008
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