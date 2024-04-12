Половинкина (Семенова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1883 ст.
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883 ст.
Отец: Семенов Василий
Бракосочетание
25.01.1904
Муж: Половинкин Александр
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Нонна
Отец ребёнка: Половинкин Александр
Рождение ребёнка
28.10.1907
Дочь: Самойлова Алексадра
Отец ребёнка: Половинкин Александр
Рождение ребёнка
22.02.1911
Сын: Половинкин Георгий
Отец ребёнка: Половинкин Александр
Рождение ребёнка
03.03.1913
Дочь: Дужак Ольга
Отец ребёнка: Половинкин Александр
Смерть
1941