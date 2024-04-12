Половинкина (Семенова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Семенова) Ольга Васильевна

Место рождения

Сокорево, Клушино-Воробьевская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

20.07.1883 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1883 ст.

Отец: Семенов Василий

Мать: не указана

Сокорево, Клушино-Воробьевская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Половинкин Александр

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Нонна

Отец ребёнка: Половинкин Александр

Рождение ребёнка
28.10.1907

Дочь: Самойлова Алексадра

Отец ребёнка: Половинкин Александр

Рождение ребёнка
22.02.1911

Сын: Половинкин Георгий

Отец ребёнка: Половинкин Александр

Саблино, Тосненская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1913

Дочь: Дужак Ольга

Отец ребёнка: Половинкин Александр

Саблино, Тосненская волость, Царскосельский уезд
Смерть
1941
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