Немой Василий Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Немой Роман Васильевич
Мать: Немая Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Немая Ефросинья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Немая) Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Немая Ефросинья Филипповна
Смерть
Неизвестно