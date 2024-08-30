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Немой Василий Романович

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Немой Роман Васильевич

Мать: Немая Марина

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немая Ефросинья Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Немой Павел Васильевич

Мать ребёнка: Немая Ефросинья Филипповна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Немая) Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Немая Ефросинья Филипповна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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