Михайлюкова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти29.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.19
Дочь: Ковынёва Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Михайлюков Василий
Рождение
1919
Отец: Бабанский Пётр
Мать: Бабанская 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлюков Василий
Рождение ребёнка
28.08.1942
Дочь: Амельченко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Михайлюков Василий
Смерть
29.12.2003