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Михайлюкова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

29.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.19

Дочь: Ковынёва Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Михайлюков Василий

Рождение
1919

Отец: Бабанский Пётр

Мать: Бабанская 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлюков Василий

Рождение ребёнка
28.08.1942

Дочь: Амельченко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Михайлюков Василий

Смерть
29.12.2003

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