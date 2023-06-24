Пелагея Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1914

Дочь: Суворкова (Антошкина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Антошкин Дмитрий Антонович

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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