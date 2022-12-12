Пестовская (Автамонова) Агния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестовская (Автамонова) Агния Николаевна

Пестовская (Автамонова) Агния Николаевна

avatar

Место рождения

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.12.1896

Дата смерти

23.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1896

Отец: Автамонов Николай Максимович

Мать: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1922

Дочь: Анисимова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Хвостова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Пестовский Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1932

Дочь: Зорькина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Пестовский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович

Герасимово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестовский Михаил Якимович

Смерть
23.05.1980
Котлас, Котлас, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close