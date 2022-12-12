Пестовская (Автамонова) Агния Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1896
Дата смерти23.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1896
Рождение ребёнка
04.08.1922
Дочь: Анисимова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Хвостова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович
Рождение ребёнка
28.03.1930
Сын: Пестовский Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович
Рождение ребёнка
15.04.1932
Дочь: Зорькина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Пестовский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пестовский Михаил Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1980
Котлас, Котлас, Архангельская область