Морылев Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: Терехова Феврония Филипповна
Мать ребёнка: Морылева Кристина (Христиния) Ивановна
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно