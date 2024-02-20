Доцоева (Бадриева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоева (Бадриева) Надежда

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Место рождения

Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия

Дата рождения

08.03.1910

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910

Отец: Бадриев Алихан

Мать: не указана

Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Рождение ребёнка
01.12.1932

Сын: Доцоев Борис

Отец ребёнка: Доцоев Таймураз

Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
по паспорту дата рождения 20 декабря 1932
Рождение ребёнка
26.03.1936

Сын: Доцоев Солтан

Отец ребёнка: Доцоев Таймураз

Рождение ребёнка
09.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доцоев Таймураз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доцоев Таймураз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Доцоев Таймураз

Похороны
03.06.1989
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Еврейское кладбище
Смерть
1989
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