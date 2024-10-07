Флоров Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоров Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1892

Жена: Флорова (Сюндяева?) Прасковья Фёдоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1898

Сын: Флоров Степан Павлович

Мать ребёнка: Флорова (Сюндяева?) Прасковья Фёдоровна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Флоров Гордей Павлович

Мать ребёнка: Флорова (Сюндяева?) Прасковья Фёдоровна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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