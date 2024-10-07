Флоров Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1898
Мать ребёнка: Флорова (Сюндяева?) Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.01.1902
Мать ребёнка: Флорова (Сюндяева?) Прасковья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно