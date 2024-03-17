Егорова Наталия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1912
Муж: Егоров Петр Иванов
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Егорова Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Егоров Петр Иванов
Рождение ребёнка
17.06.1916
Сын: Егоров Петр Петров
Отец ребёнка: Егоров Петр Иванов
Смерть
Неизвестно