Егорова Наталия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Наталия Петрова

Егорова Наталия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1912

Муж: Егоров Петр Иванов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Егорова Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Егоров Петр Иванов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Егоров Петр Петров

Отец ребёнка: Егоров Петр Иванов

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.