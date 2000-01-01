Мурычева (Строинская) Елена Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Строинский Лев Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурычев Александр Иванович
Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно