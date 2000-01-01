Мурычева (Строинская) Елена Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурычева (Строинская) Елена Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Строинский Лев Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Николай Иванович

Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурычев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурычев Александр Иванович

Отец ребёнка: Мурычев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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