Семенюк Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Григорий Семенович

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Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.

Сын: Семенюк Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1893 ст.

Жена: Семенюк Мария Нестеровна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.

Дочь: Семенюк Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.08.1897 ст.

Дочь: Семенюк Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.12.1899 ст.

Сын: Семенюк Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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