Семенюк Григорий Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.
Сын: Семенюк Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна
Бракосочетание
До 1893 ст.
Жена: Семенюк Мария Нестеровна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1895 ст.
Дочь: Семенюк Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
27.08.1897 ст.
Дочь: Семенюк Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
06.12.1899 ст.
Сын: Семенюк Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Семенюк Мария Нестеровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно